El Gobierno Regional de Ica conmemoró su 23° aniversario con una ceremonia protocolar que incluyó el izamiento del pabellón nacional y la presencia de autoridades regionales, entre ellas el vicegobernador Washington Sotelo y el gerente general Abel Osorio, junto a un equipo de funcionarios involucrados en la gestión y ejecución de proyectos en la región.

Gestión regional

Durante su intervención, el gerente general destacó el papel del personal administrativo y técnico en los logros de la institución.

“Mi agradecimiento profundo es para cada trabajador comprometido con esta gestión. Ustedes son la pieza fundamental para que, por tercer año consecutivo, demostremos nuestra gran capacidad de gasto y eficiencia. Seguimos ejecutando obras en diversos distritos con el único fin de mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó Osorio.

El aniversario no solo fue una ocasión para recordar los logros alcanzados, sino también un espacio para proyectar las metas futuras. Según la administración regional, este año se redoblarán esfuerzos para intensificar la ejecución de proyectos en las zonas que más lo requieren.

