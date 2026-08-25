El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, entregó resoluciones de reconocimiento a 19 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes a Seguridad del Estado de la región Ica, en mérito a su destacada trayectoria y compromiso con la seguridad de la población.

Policías reconocidos

Durante la ceremonia, Hurtado destacó la labor que cumplen los agentes policiales, muchas veces de manera silenciosa, pero fundamental para preservar el orden interno, la tranquilidad y la paz social.

Los efectivos reconocidos fueron distinguidos por su desempeño profesional, eficacia operativa, disciplina y vocación de servicio, cualidades que, según se resaltó durante la actividad, contribuyen a fortalecer la imagen institucional de la Policía Nacional.

El gobernador regional reafirmó además el respaldo del Gobierno Regional de Ica a la labor de la PNP y señaló que la lucha contra la inseguridad requiere del trabajo articulado entre las instituciones. En esa línea, anunció que continuarán las acciones destinadas a fortalecer la capacidad operativa de la Policía mediante la entrega de equipamiento y otros recursos.

La ceremonia sirvió también para reconocer el sacrificio y compromiso de los agentes que diariamente cumplen funciones orientadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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