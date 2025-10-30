La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, con la Fiscal Adjunta Provincial Deysy Doris Giraldez Solano a cargo del caso, con apoyo del Asistente en Función Fiscal Wilmer Huarancca Quispe, inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de Juan Jacinto Reyna Cayllahua de 33 años.

Muerte violenta

Los hechos se remontan al 23 de octubre de 2025, aproximadamente a las 07:40 de la mañana, cuando una pobladora del distrito de Ocros alquiló una habitación de su vivienda a un varón desconocido, por un período de dos días y por el monto de 30 soles. El sábado 25 de octubre, al acudir al cuarto, encontró un nuevo candado y asumió que el inquilino había salido a trabajar. Sin embargo, al no tener noticias de él, retornó el 27 de octubre alrededor de las 11:00 de la mañana e intentó abrir el acceso, percibiendo un fuerte olor a descomposición. De inmediato acudió a la dependencia policial para reportar el hecho.

Agentes policiales se desplazaron al inmueble y, tras forzar el ingreso, hallaron en el interior el cuerpo sin vida de Reyna Cayllahua. La víctima se encontraba en el suelo, maniatada con abrazaderas plásticas blancas en los pies. Su cabeza estaba envuelta con cinta de embalaje de color plomo y su cuello presentaba una atadura realizada con un pasador multicolor, hechos que evidenciarían un acto de violencia extrema.

El Ministerio Público dispuso la apertura de investigación preliminar por un plazo de 60 días en sede policial.

Como parte de la estrategia de investigación, se ordenaron diversas diligencias, entre ellas la toma de declaraciones testimoniales, la identificación del occiso mediante el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar, la necropsia de ley, inspecciones criminalísticas, extracción de posibles registros fílmicos en la zona, exámenes toxicológicos y la recopilación de toda información que contribuya al esclarecimiento del crimen en coordinación con la autoridad fiscal.

