Edwin Lagos era un empresario exitoso en el rubro de los restaurantes, hasta hace poco se desempeñaba como gerente general de su quinto recreo: ‘El Paraíso del Vraem’, sin embargo el último martes se reportó su desaparición, para luego ser hallado sin vida.

El hallazgo se produjo en el sector denominado Quisto Valle, a orillas del río del mismo nombre en la localidad cusqueña de Pichari.

A un inicio se desconocía los nombres de la víctima, que yacía en plena pista con los pies y manos atadas con cordones, y con evidentes signos de violencia.

Al pasar las horas los familiares de la víctima reconocieron sus restos, que finalmente fueron levantados por orden del Ministerio Público, que encabezó el recojo de muestras para las indagaciones correspondientes.

“Invitamos a quienes los apreciaron a mantener vivo su recuerdo, con el mismo espíritu de trabajo y entrega que él mismo nos inspiró, nos unimos al dolor que embarga a la familia”, comunicaron desde el local que manejaba la víctima.

De momento el caso es investigado por agentes de la División de Investigación de Crímenes, mientras los restos de la víctima son velados en el local que dirigía en el Vraem.