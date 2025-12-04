Ayer, un joven identificado como Beckham Vilca Guerra (21) fue encontrado sin vida en el sector de Boca del Río, en Pisco. Agentes policiales y familiares llegaron al lugar tras ser alertados por pobladores que advirtieron la presencia del cuerpo.

Muerte violenta

De acuerdo con las primeras informaciones, el joven presentaría impactos de bala en la cara y el cuerpo, situación que ha generado gran preocupación entre los vecinos, quienes aseguran que los hechos de violencia se han vuelto cada vez más frecuentes en esta parte de la provincia.

Con este crimen, Vilca Guerra se convierte en la séptima víctima registrada en menos de cinco días en Pisco, una cifra que evidencia el grave incremento de homicidios en la zona. En lo que va del año 2025, ya se contabilizan más de 48 muertes violentas, según fuentes policiales.

Ante este alarmante panorama, diversos representantes políticos locales han reiterado un llamado urgente al Gobierno Central para que declare en estado de emergencia la provincia de Pisco, con el fin de implementar acciones inmediatas que permitan frenar la ola de violencia que preocupa a toda la población.

