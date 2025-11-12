La ola de violencia no da tregua en la provincia de Pisco. La madrugada de este martes, un nuevo hecho de sangre alarmó a los vecinos del sector cercano al parque Fundo La Paz, donde un hombre fue hallado sin vida tras recibir varios disparos. El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a.m., cuando los residentes escucharon al menos cuatro disparos en la zona.

Ultimado de varios balazos

La víctima fue identificada como Marcos Ayo Chávez (49), quien fue encontrado tendido en la vía pública, a espaldas del colegio Raúl Porras Barrenechea. De acuerdo con los primeros reportes policiales, el hombre habría sido interceptado por sujetos desconocidos cuando salía de su vivienda, recibiendo varios impactos de bala que le provocaron la muerte inmediata.

Vecinos del lugar relataron que el ataque fue rápido y que los agresores huyeron del lugar sin dejar rastro. Personal de Serenazgo y agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la escena para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes, mientras el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver.

Trascendió que Marcos Ayo Chávez habría solicitado garantías personales ante la Subprefectura Provincial de Pisco semanas antes del ataque, temiendo por su vida. Este nuevo crimen se suma a la preocupante racha de asesinatos que viene registrándose en la ciudad, generando temor y exigiendo una respuesta inmediata de las autoridades competentes.

