Ayer 15 de agosto un nuevo hecho de sangre sacudió el distrito de Túpac Amaru Inca y toda la provincia de Pisco, pasada las 2 de la tarde vecinos alertaron sobre un ataque criminal armado por inmediaciones del parque Las Dunas, resultando una persona herida de bala, que minutos después fallecería.

Muerte violenta

Según el parte policial se trata de Caleb David Pasache de la Cruz de 23 años. Según testigos, el joven fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon a quemarropa, dejándolo gravemente herido

Asimismo, informan que la víctima permaneció agonizante en el piso por más de 10 minutos antes de ser trasladado al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde los médicos solo confirmaron su deceso.

Personal policial ha iniciado las investigaciones bajo la hipótesis de un posible ajuste de cuentas. Mientras tanto se conoció que se viene solicitando acceso a las cámaras de seguridad cercanas y se espera el pronunciamiento del Ministerio Público.

La víctima de nombre Caleb era estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y vivía en el mismo sector donde fue atacado salvajemente. Los vecinos lo describen como un joven tranquilo, deportista y comprometido con su carrera.

Finalmente, el área ha sido acordonada y se espera el levantamiento de evidencias balísticas y determinar que tipo de arma habría usado el delincuente.

