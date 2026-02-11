Luego de trece días de angustiosa búsqueda, este martes fue hallado en las playas de Puerto Lomas, en la región Arequipa, el cuerpo sin vida de Álvaro Tapia Palomino, joven natural de la provincia de Nasca que había sido reportado como desaparecido tras ingresar al mar el pasado 28 de enero en Playa Mansa, distrito de Lomas, provincia de Caravelí.

Despedida dolorosa

El cuerpo fue ubicado en horas de la madrugada por pescadores artesanales que realizaban sus faenas cerca de la orilla. Al percatarse de la presencia de un cadáver, dieron aviso inmediato a las autoridades. Personal de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo y efectivos de Salvataje se trasladaron hasta el lugar para acordonar el área y verificar la información, confirmándose posteriormente que se trataba de un joven.

Tras las primeras diligencias, representantes del Ministerio Público llegaron a la zona para el levantamiento del cadáver, procedimiento que se realizó en medio de escenas de profundo dolor por parte de los familiares, quienes se encontraban en el lugar. El cuerpo fue trasladado al Hospital de Apoyo Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde se continuaron las diligencias de ley antes de ser entregado a sus seres queridos.

La identificación de Álvaro Tapia Palomino fue confirmada por sus familiares gracias a características físicas visibles, como tatuajes y una esclava que llevaba consigo. Su madre, Tania Palomino Quispe, quien permaneció durante varios días en el puerto siguiendo de cerca las labores de búsqueda, confirmó entre lágrimas que se trataba de su hijo, poniendo fin a la incertidumbre que la acompañó desde el día de la tragedia.

“Como madre, nunca perdí la fe. Yo sabía que mi hijo iba a aparecer, que el mar en algún momento me lo iba a devolver”, declaró Tania Palomino, con la voz quebrada por el dolor. Añadió que, pese a la tragedia, sentía un alivio profundo de poder finalmente despedirse de él. “Ahora podré llevarlo a casa y darle cristiana sepultura”, expresó.

La madre del joven también relató los difíciles días que vivió durante la búsqueda. “Fueron noches enteras sin dormir, esperando una llamada, mirando el mar, rezando para que aparezca”, manifestó. Asimismo, agradeció el apoyo solidario de pescadores, vecinos, voluntarios y personas que, sin conocerla, se sumaron a las labores o le brindaron palabras de aliento.

Como se recuerda, Álvaro Tapia Palomino ingresó al mar junto a su amigo Yesid Acuña utilizando un colchón inflable como balsa improvisada. Ambos fueron sorprendidos por las fuertes corrientes marinas que los arrastraron mar adentro. Horas después, el cuerpo de Yesid fue encontrado sin vida, mientras que Álvaro permaneció desaparecido, intensificando las labores de búsqueda.

Durante casi dos semanas, familiares, amigos y voluntarios recorrieron playas, acantilados y zonas aledañas, sin descanso, con el apoyo de autoridades locales. El caso generó gran conmoción en Nasca y en la región, siendo difundido ampliamente en redes sociales, donde cientos de personas se sumaron con mensajes de apoyo y cadenas de oración.

“Yo sentía que él estaba cerca, por eso no me moví de aquí”, contó Tania Palomino en declaraciones previas. “Una madre nunca se equivoca cuando se trata de su hijo. Cada día le pedía a Dios fuerzas para seguir esperando”, agregó, conmoviendo a quienes la acompañaron durante la búsqueda.

Finalmente, la familia informó que los restos de Álvaro Tapia Palomino serán velados en la intersección de la avenida Paredones y la calle Sucre N.º 220, en la ciudad de Nasca. La trágica muerte del joven ha generado profundo pesar en la población, que hoy acompaña a la familia en su dolor.

VIDEO RECOMENDADO