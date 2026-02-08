La Policía Nacional del Perú solicitó el apoyo urgente de la ciudadanía para dar con el paradero de Ariana Sidey Romucho Ricsi (20), joven reportada como desaparecida desde el 5 de febrero en la provincia de Nasca, región Ica.

Joven desaparecida

De acuerdo con la nota de alerta, Ariana presenta tez mestiza, contextura delgada, mide 1.53 metros, tiene cabello castaño claro. Como seña particular, posee un tatuaje en la mano izquierda de una flor con el nombre “Armando”. Según la información policial, salió de su vivienda para realizar diligencias personales y desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación.

Los familiares exhortaron a la población a colaborar con cualquier dato que permita ubicarla, por mínimo que parezca, ya que podría resultar determinante para su pronta localización. Asimismo, pidieron compartir el aviso para ampliar su alcance y recordaron que la desaparición de una persona es una situación que puede afectar a cualquier familia, por lo que la solidaridad ciudadana resulta clave en estos casos.

