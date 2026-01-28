Familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Valeria Elena Llacza Valenzuela, una adolescente de 15 años que se encuentra desaparecida desde la mañana del 26 de enero en el distrito de Santiago, en la provincia de Ica.

Subió a Tico

Según la información proporcionada, la menor fue vista por última vez alrededor de las 11:00 a. m., cuando se dirigía a la vivienda de su abuela paterna. Desde ese momento no se ha tenido comunicación con ella.

Al momento de su desaparición, Valeria vestía un short jean azul, casaca negra y zapatillas blancas. Es de tez mestiza, cabello negro, ojos negros, contextura regular y mide aproximadamente 1.55 metros de estatura.

Además, cámaras de seguridad habrían captado a la adolescente abordando un vehículo Tico de color amarillo con negro, el cual se retiró con rumbo desconocido. Las imágenes ya vienen siendo difundidas con el objetivo de obtener información que ayude a ubicarla.

Cualquier dato sobre su paradero puede ser comunicado de inmediato al número 997 389 678. La familia pide máxima difusión para lograr su pronta localización.

