Un grave accidente de tránsito ocurrido la tarde del sábado 18 de julio dejó al menos 14 músicos heridos luego de que la miniván en la que viajaban se despistara y volcara hacía el abismo en el sector Toro Muerto, a la altura del kilómetro 75 de la carretera Interoceánica Sur, en el tramo Nasca–Puquio.

Brutal accidente

El siniestro se registró alrededor de las 12:47 del mediodía, cuando el vehículo retornaba hacia Nasca tras una presentación artística realizada en Andahuaylas.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad cayó por un abismo de más de 200 metros, lo que movilizó a bomberos, personal de salud y efectivos de la Policía Nacional para atender la emergencia.

Las labores de rescate se complicaron debido a la falta de cobertura de telefonía móvil en la zona del accidente, lo que retrasó las comunicaciones entre los equipos de emergencia y los centros de salud.

Los primeros heridos fueron trasladados en vehículos particulares hasta el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, mientras que posteriormente unidades de las compañías de Bomberos N.° 82 de Nasca y N.° 200 de Vista Alegre continuaron evacuando al resto de los afectados.

Entre los primeros pacientes ingresados al hospital fueron identificados Abel Bobadilla Goyagua de 68 años, Hugo Quispe Aquino (59) y Miguel Alegría León (67), quienes recibieron atención médica de emergencia.

Con el transcurso de las horas continuaron llegando más heridos. La relación preliminar incluye además a Anderson Ortiz Huayta (27), un adolescente de 16 años, Hugo Gallegos Caballero (32), Hans de la Cadena (28), Horacio Palomino (22), Luis Rosari Soto, Raúl Mendoza Torreal y una persona identificada con el apellido De la Cruz, entre otros ocupantes de la unidad.

Durante la emergencia, el hospital activó sus protocolos de atención para recibir a los pacientes, mientras familiares y compañeros de los músicos permanecían en el exterior del establecimiento de salud a la espera de información sobre el estado de salud.

Las causas del accidente aún son materia de investigación. Las autoridades deberán determinar si el despiste estuvo relacionado con las condiciones de la vía, una falla mecánica o un error humano.

El accidente ha generado profunda preocupación entre la comunidad artística de Nasca, debido a que la mayoría de los ocupantes del vehículo pertenecen al gremio musical de la provincia y retornaban de cumplir una presentación fuera de la provincia.

EL DATO: Los músicos que sufrieron accidente serían de la agrupación “Armonía musical de Cabana Sur - Ayacucho”, y regresaban de una presentación en la zona alta.

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