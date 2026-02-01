Un grave accidente automovilístico se registró en el distrito de San Juan de Yanac, en la provincia de Chincha, luego de que una camioneta cayera a un abismo de más de 50 metros de profundidad en el sector de Paglapuquio.

Siniestro vial

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades locales, el accidente involucró a una camioneta blanca de placa BSI-746, que llevaba el logotipo de Bitel. El vehículo retornaba hacia la ciudad de Chincha con dos ocupantes a bordo cuando, por causas que aún se investigan, terminó precipitándose al abismo.

El hecho fue reportado por el teniente gobernador del distrito, el comunero Alex Cahuana Chávez, y corroborado por la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana, a través de Joselyn Romero Auris. Según el reporte, el accidente habría ocurrido entre las 5:00 y 6:00 de la tarde del jueves 30 de enero de 2026.

Las labores de auxilio se vieron dificultadas debido a que la zona carece de señal telefónica, lo que retrasó la comunicación del siniestro. Sin embargo, los ocupantes del vehículo lograron ser auxiliados por una camioneta que transitaba ocasionalmente por el sector, siendo trasladados posteriormente a la provincia de Chincha.

