Un hombre de 34 años fue asesinado la mañana de ayer tras ser atacado a balazos por sujetos armados en el sector de Nueva Unión, en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca. El crimen, perpetrado a plena luz del día, movilizó a efectivos de la Policía Nacional.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como César Aurelio Hume Aguirre, quien, de acuerdo con la información preliminar, se encontraba lavando su vehículo frente a su vivienda cuando fue sorprendido por dos sujetos encapuchados que llegaron a bordo de una motocicleta.

Según los primeros reportes, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el hombre y luego huyeron del lugar con rumbo desconocido. En la escena del crimen fueron hallados alrededor de 20 casquillos de bala, lo que hace presumir que los sicarios utilizaron armamento de largo alcance durante el ataque. Testigos indicaron haber escuchado una intensa ráfaga de disparos que alarmó a los vecinos del sector.

Tras el atentado, familiares y personas cercanas trasladaron de inmediato a la víctima en una camioneta Mitsubishi blanca de placa BFJ-823 hacia el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, ingresó al nosocomio sin signos vitales.

Información preliminar señala que el cuerpo presentaba aproximadamente siete impactos de bala, aunque será la necropsia de ley la que determine oficialmente la cantidad y gravedad de las heridas sufridas. Mientras que el Área de Investigación Criminal (Areincri) PNP asumió las investigaciones para esclarecer el homicidio.

Como parte de las primeras acciones, agentes policiales intervinieron a una persona en el sector de Pangaraví, quien iba en una camioneta blanca, sin embargo personas cercanas al fallecido aclararon que dicho vehículo únicamente fue utilizado para auxiliar a César Hume Aguirre y conducirlo de emergencia al hospital.

Cabe señalar de Hume Aguirre, fue sindicado en el 2022, de presuntamente integrar la organización delictiva “Los del sur”, quienes se dedicaban a la extorsión, así como a la usurpación agravada de concesiones mineras, posesión y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, utilizando la intimidación, amenaza y violencia con armas de fuego.

EL DATO: Entre las diligencias se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores, las cuales habrían registrado el momento del ataque y la ruta de escape.

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