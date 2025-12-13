La familia de Julián Macario San Jorge Castro (61) vivió horas de angustia tras el severo accidente que sufrió cuando manipulaba una amoladora en su vivienda, en la localidad de Quilcata, provincia de Páucar del Sara Sara, en la región Ayacucho. El corte profundo comprometió arterias y vasos sanguíneos de su brazo izquierdo, colocándolo en riesgo de perder la extremidad si no recibía intervención de un cirujano vascular.

Emergencia en hospital

El accidente ocurrió el miércoles 10 de diciembre, cerca de la 1:00 de la tarde. Sus familiares lo auxiliaron de inmediato. Su sobrino, relató los críticos primeros minutos tras la lesión: “Cuando llegué del trabajo, lo primero que hice fue hacerle un torniquete a mi tío para que no pierda más sangre. En la posta confirmaron que tenía la arteria cortada. Desde allí lo trasladamos primero a Páucar del Sara Sara, luego a Coracora en Ayacucho y finalmente al Hospital Regional de Ica. El tiempo era crucial porque mi tío podía perder el brazo”.

Ya en Ica, la preocupación creció cuando notaron que la mano del paciente empezaba a inflamarse y había pérdida de movilidad.

William Alexander San Jorge Gutiérrez, hijo del paciente, describió así la situación: “Pedimos que nos den la referencia para que trasladen a mi papá al Hospital Hipólito Unanue. El corte es muy profundo y necesita cirugía urgente. Hoy en la mañana vimos que la mano estaba más hinchada y ya no movía tres dedos. Teníamos miedo de que pierda la movilidad o hasta el brazo completo”.

Otro de los familiares confirmó que en Lima ya habían verificado disponibilidad de especialista: “Un familiar consultó y nos dijeron que sí podían atenderlo por emergencia. Por eso insistimos en la referencia para que lo lleven cuanto antes”.

La referencia fue finalmente autorizada y Julián Macario San Jorge Castro fue trasladado desde el Hospital Regional de Ica hacia Lima, donde un cirujano vascular lo evaluará y determinará el procedimiento quirúrgico más adecuado.

