En el marco del Día Internacional del Condón, celebrado el 13 de febrero, diversas instituciones de salud en Ica llevaron a cabo actividades de promoción de la salud sexual, enfocadas en el uso correcto del preservativo como método eficaz para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados.

Por la prevención

El equipo del Hospital Santa María del Socorro visitó el Balneario de Huacachina, donde se instaló un punto informativo y de entrega gratuita de preservativos. Durante la jornada, los especialistas ofrecieron charlas educativas sobre las formas correctas de uso del condón, resaltando su papel en la prevención de ITS y en la promoción de una sexualidad responsable.

La actividad reunió a familias, jóvenes y turistas que participaron activamente, resolviendo dudas y accediendo a información confiable en un ambiente participativo y lleno de interacción.

Paralelamente, dentro del propio hospital, se realizó una feria informativa que recorrió los distintos servicios y oficinas del nosocomio. Se entregaron preservativos al personal de salud y a los usuarios, mientras se brindaba orientación sobre prácticas seguras y prevención de enfermedades. Esta iniciativa buscó sensibilizar no solo a la población externa, sino también a quienes forman parte del equipo sanitario, fortaleciendo la cultura de prevención desde adentro de la institución.

Asimismo, el Hospital Regional de Ica se sumó a la campaña con una jornada de información y pruebas de descarte de VIH, sífilis y hepatitis B. Durante la actividad, el personal de salud orientó a la población sobre la importancia del diagnóstico temprano, promoviendo el cuidado integral de la salud sexual. Los asistentes pudieron acceder a preservativos gratuitos y recibir recomendaciones sobre cómo incorporarlos de manera segura en su vida cotidiana.

