celebrado el 13 de febrero, diversas instituciones de salud en Ica llevaron a cabo actividades de promoción de la salud sexual, enfocadas en el uso correcto del preservativo como método eficaz para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS)

Por la prevención

El equipo del Hospital Santa María del Socorro visitó el Balneario de Huacachina, donde se instaló un punto informativo y de entrega gratuita de preservativos. Durante la jornada, los especialistas ofrecieron charlas educativas sobre las formas correctas de uso del condón, resaltando su papel en la prevención de ITS y en la promoción de una sexualidad responsable.

La actividad reunió a familias, jóvenes y turistas que participaron activamente, resolviendo dudas y accediendo a información confiable en un ambiente participativo y lleno de interacción.

Paralelamente, dentro del propio hospital, se realizó una feria informativa que recorrió los distintos servicios y oficinas del nosocomio. Se entregaron preservativos al personal de salud y a los usuarios, mientras se brindaba orientación sobre prácticas seguras y prevención de enfermedades. Esta iniciativa buscó sensibilizar no solo a la población externa, sino también a quienes forman parte del equipo sanitario, fortaleciendo la cultura de prevención desde adentro de la institución.

Asimismo, el Hospital Regional de Ica se sumó a la campaña con una jornada de información y pruebas de descarte de VIH, sífilis y hepatitis B. Durante la actividad, el personal de salud orientó a la población sobre la importancia del diagnóstico temprano, promoviendo el cuidado integral de la salud sexual. Los asistentes pudieron acceder a preservativos gratuitos y recibir recomendaciones sobre cómo incorporarlos de manera segura en su vida cotidiana.

