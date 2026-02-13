En el marco del Día Internacional del Condón, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ica participó en una jornada de sensibilización orientada a promover la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el autocuidado.

Por la prevención

La actividad se desarrolló en coordinación con AHF Perú y la empresa Yaku Park Adventure, y tuvo como escenario el parque acuático, donde se congregó un importante número de asistentes. Durante la jornada se brindó consejería preventiva personalizada, así como información clara y oportuna sobre la importancia del uso correcto del preservativo.

Además, el equipo de salud realizó pruebas rápidas de VIH y distribuyó preservativos de manera gratuita, con el objetivo de facilitar el acceso a métodos de protección y reforzar la prevención en la población joven y adulta.

Especialistas destacaron que este tipo de intervenciones permiten acercar los servicios de salud a espacios públicos y recreativos, ampliando el alcance de las campañas informativas y promoviendo decisiones responsables en materia de salud sexual.

