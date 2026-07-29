Hoy 29 de julio culmina la feria gastronómica “Marcona Tiene Sazón”, evento que durante dos días ha congregado a cientos de visitantes en el Campo Ferial de Ica para disfrutar de la gastronomía, cultura y tradición del distrito de Marcona.

Gastronomía local

La actividad forma parte de la programación por Fiestas Patrias y ofrece una amplia variedad de platos típicos preparados por expositores marconenses, además de presentaciones artísticas y espacios de entretenimiento para toda la familia.

Los asistentes tienen la oportunidad de degustar diversos potajes representativos de la cocina local, en una propuesta que busca poner en valor la riqueza gastronómica de Marcona y promover sus principales atractivos turísticos.

La programación se desarrolla en el Campo Ferial de Ica desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, permitiendo que familias, turistas y visitantes recorran los diferentes stands instalados para la ocasión.

“El Campo Ferial de Ica, acoge a los emprendedores gastronómicos del distrito de San Juan de Marcona, en un espectacular festival gastronómico, que además de deleitarnos con sabores inigualables, nos brinda shows artísticos, culturales, espacios de souvenir, naturaleza a través de las reservas de San Fernando y Punta San Juan, y mucha alegría con shows para niños. Te invitamos a seguir disfrutando de este importante espacio este 29 de julio, ven con toda tu familia y disfruta de lo mejor de Marcona”, señaló la DIRCETUR Ica.

Los organizadores invitaron a la población a participar en el último día del evento y disfrutar de la propuesta gastronómica y cultural preparada especialmente para conmemorar el aniversario patrio.

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