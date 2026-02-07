En el marco de la celebración del Día Nacional del Pisco Sour, el jueves 5 de febrero se realizó en Ica una conferencia de prensa para anunciar las actividades programadas en la región, las cuales buscan poner en valor esta bebida emblemática del país y dinamizar el turismo y la economía local. El evento permitió dar a conocer una agenda festiva que reunirá tradición, cultura y promoción turística.

Brindis gratuito

Como parte central de la celebración, hoy sábado 7 de febrero, desde las 11:00 de la mañana, se desarrollará el tradicional pasacalle de estampas iqueñas, una actividad que recorrerá las principales vías de la ciudad y mostrará al público expresiones culturales representativas de la región. Posteriormente, las actividades se concentrarán en la cancha N.º 2 del Estadio Picasso Peratta de Ica, donde al mediodía se realizará el tradicional brindis de la peruanidad con la entrega de mil copas gratuitas de pisco sour al público asistente.

La jornada continuará desde la 1:00 de la tarde con la presentación de artistas locales y nacionales, en un espectáculo que busca atraer a familias, visitantes y turistas, fortaleciendo así la imagen de Ica como uno de los principales destinos vinculados a la producción vitivinícola y a la identidad cultural del país.

Durante la conferencia de prensa, el director regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica (Dircetur Ica), Dr. Gustavo Huerta, destacó la importancia de estas actividades como motores de desarrollo para la región. Señaló que los eventos organizados tanto por las municipalidades como por otras instituciones contribuyen directamente al fortalecimiento del turismo y a la reactivación de la actividad económica, generando oportunidades de trabajo para la población.

El titular de Dircetur explicó que, desde su sector, se viene promoviendo de manera articulada todas las actividades por el Día Nacional del Pisco Sour en las diferentes provincias de la región. Indicó que esta celebración no solo se realizará en Ica, sino también en Pisco, Paracas, Chincha, Palpa y Nasca, con la participación de municipalidades, productores vitivinícolas y actores del sector turístico. Esta descentralización, señaló, permite dar mayor visibilidad a la región y fortalecer la identidad cultural en cada localidad.

Asimismo, el Dr. Huerta informó que, por primera vez, la región Ica estará presente en la Plaza de Armas de Lima durante la celebración del Día Nacional del Pisco Sour, con el objetivo de promocionar, a través de los medios de comunicación, el pisco y el vino iqueño, así como la gastronomía, los atractivos turísticos y los servicios que ofrece la región. Esta participación busca posicionar a Ica a nivel nacional como un destino clave del turismo cultural y enológico.

En ese contexto, anunció también la promoción del Festival Internacional de la Vendimia, cuyo lanzamiento oficial de “Marzo, mes de Vendimias”, se realizará el 18 de febrero. Este evento contará con el apoyo de PromPerú y permitirá difundir las distintas celebraciones de vendimia que se desarrollan en las cinco provincias, fortaleciendo la cadena turística y productiva.

