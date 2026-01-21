La Primera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Huamanga, a cargo de la Fiscal Provincial Ana María Jáuregui Zúñiga, puso en marcha actividades preventivas en cevicherías ubicadas en el distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, a fin de verificar el cumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria, salubridad y seguridad, en resguardo de la salud pública.

Inocuidad alimentaria

Las intervenciones contaron con la participación de personal municipal y policial, quienes procedieron a la inspección de los restaurantes dedicados a la venta de alimentos marinos.

Durante la intervención, en el establecimiento Manu se detectaron observaciones relacionadas con la inocuidad alimentaria, las cuales deberán ser levantadas; asimismo, presenta aspectos a subsanar por parte de Defensa Civil, por lo que se exhortó a mejorar de manera inmediata las condiciones de manipulación de alimentos.

En tanto, la cevichería Todo Selva cumple con las medidas higiénicas y sanitarias exigidas por la normativa vigente, orientadas a la oferta de alimentos seguros a los consumidores. Por su parte, el local El Ajicito presenta deficiencias mínimas, las cuales deberán ser corregidas dentro del plazo correspondiente, conforme a las recomendaciones emitidas por el gobierno local.

La representante del Ministerio Público exhortó a los propietarios de los comercios a cumplir estrictamente con las normas sanitarias y de seguridad, recordando que estas acciones tienen como objetivo prevenir posibles delitos contra la salud pública y proteger a la población.

VIDEO RECOMENDADO