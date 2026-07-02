Con gran satisfacción, 19 internos de Enfermería de la Universidad Privada San Juan Bautista, finalizaron su periodo de internado 2026-I en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez. Esta etapa, representa el primer gran paso de estos jóvenes hacia su consolidación como profesionales de la salud.

Futuros médicos

​Durante la ceremonia de clausura los internos recibieron diplomas de felicitación por su desempeño. Este reconocimiento no solo premia su esfuerzo académico, sino también su capacidad para integrar valores esenciales en el cuidado del paciente.

​El Dr. Juan Carlos Galindo Matta, director del hospital, destacó durante su intervención la importancia de la humanización en salud. Instó a los nuevos profesionales a ver en cada paciente a una persona que requiere empatía, recordándoles que la calidez en el trato es el componente más humano y valioso de la medicina.

​Por su parte, los internos agradecieron a todo el equipo de tutores y coordinadores del hospital por ser sus guías en este camino. Con el orgullo de haber cumplido sus objetivos, los jóvenes se despiden de las aulas hospitalarias listos para aplicar lo aprendido, llevando siempre consigo el compromiso de velar por el bienestar de sus pacientes.

​El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, felicitó a los jóvenes por esta etapa superada y los exhortó a mantener siempre la vocación de servicio, subrayando que un trato humanizado y la generosidad hacia el paciente son elementos clave que transforman positivamente la recuperación y el ánimo de quienes acuden al hospital.

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