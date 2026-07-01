Con una emotiva ceremonia protocolar, se llevó a cabo la clausura del internado de Enfermería 2026-I en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud Ica. En este evento, 21 internos de la Universidad Privada San Juan Bautista culminaron satisfactoriamente su periodo de formación hospitalaria, marcando el cierre de una etapa fundamental en su preparación profesional.

Profesionales de la salud

Como parte del reconocimiento a su destacada labor, cada uno de los internos recibió un diploma de felicitación. Este gesto destacó su compromiso, dedicación y el valioso apoyo brindado a la institución durante el cumplimiento de sus funciones asistenciales.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, estuvo a cargo de las palabras centrales, donde instó a los jóvenes profesionales a encontrar gratificación en el servicio al prójimo. El doctor enfatizó que, más allá del conocimiento técnico, un trato humanizado y generoso es esencial para mejorar el bienestar emocional de los pacientes.

Finalmente, los internos los estudiantes expresaron un profundo agradecimiento a las autoridades, coordinadoras y tutoras del hospital. Destacaron que esta experiencia les permitió ampliar significativamente sus competencias, herramientas que aplicarán con excelencia en el ejercicio de su futura vida profesional.

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