La Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Chincha, con sede en Ica, bajo la dirección de la fiscal superior Gladys Rosario Villafana Ascencio, obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años de pena privativa de libertad efectiva contra Luis Alberto Cueto Muñoz (56), así como el pago de S/ 1,000.00 por concepto de reparación civil a favor del agraviado, al acreditarse su responsabilidad penal como autor del delito contra la libertad sexual en agravio de un menor de 12 años de edad.

Grave delito

La decisión fue emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ica, la cual ratificó la solidez de la tesis fiscal y de la actividad probatoria desplegada por el Ministerio Público.

De acuerdo con la tesis fiscal, los abusos ocurrieron de manera reiterada en el domicilio del sentenciado, ubicado en el Pasaje La Tinguiña, distrito de Parcona, dado que el menor agraviado, había huido de su hogar en Lima, y fue acogido por el sentenciado; sin embargo, este aprovechó la situación de vulnerabilidad de la víctima para agredirlo sexualmente en diversas oportunidades. El caso salió a la luz tras una llamada de alerta que denunciaba el abandono del menor y los constantes vejámenes a los que era sometido.

Durante el proceso, la defensa del sentenciado negó los cargos, sosteniendo que la denuncia obedecía a una supuesta represalia por un incidente previo; asimismo, intentó sustentar una presunta afectación mental como argumento exculpatorio. No obstante, se desvirtuó dichos planteamientos mediante elementos de convicción consistentes y la adecuada valoración integral de los actuados, lo que permitió sostener con firmeza la pretensión punitiva del Estado y alcanzar una condena efectiva.

Este resultado, evidencia además la labor de la Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Chincha, competente para la persecución penal en procesos en liquidación del antiguo modelo procesal penal para causas de tramitación prolongada, originadas, -en la mayoría de los supuestos-, por la ausencia o contumacia del acusado y reactivadas con su ubicación y captura, frente a lo cual el Despacho Fiscal Superior mantiene un impulso procesal sostenido, orientado a evitar la impunidad y obtener sentencias condenatorias, en resguardo de la legalidad y de los derechos de las víctimas.

