El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, obtuvo una sentencia condenatoria de 28 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Luis Enrique Carmona Pisconte, hallado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Luz Gertrudis Soto Espinoza de Rueda.

Ataque criminal

La severa sanción fue obtenida tras la sustentación de pruebas contundentes por parte del fiscal adjunto provincial Andrés Alvarado Colina, quien acreditó la responsabilidad penal del sentenciado por los hechos de violencia extrema ocurridos en el año 2021.

De acuerdo con la investigación fiscal, el ataque se produjo cuando la víctima realizaba compras en el Mercado Modelo de Ica. El sentenciado abordó a la mujer bajo el pretexto de entablar una conversación; ante la negativa de la agraviada, el agresor extrajo un arma blanca (cuchillo) y le propinó un corte profundo en el rostro, a la altura de la mejilla izquierda, cerca del oído. La herida, de seis milímetros de profundidad, causó un sangrado abundante y daños internos que pusieron en riesgo la vida de la mujer. Según testigos, no era la primera vez que el acusado la hostigaba o amenazaba.

Tras el ataque, el agresor permaneció en la clandestinidad durante cuatro años. Su evasión de la justicia terminó el pasado 8 de agosto de 2025, cuando agentes policiales lograron su captura sorpresiva en las inmediaciones de la avenida Sebastián Barranca, en el distrito de Parcona.

Además de la pena de cárcel, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Zona Sur de Ica dispuso que el sentenciado deberá pagar la suma de S/ 15,000 por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

Cabe señalar que, la víctima relató que el violento ataque le dejó el cráneo fracturado, parálisis facial parcial, dificultades para masticar y pérdida de sensibilidad en la hemicara izquierda. Estas lesiones, confirmadas por peritajes médicos, la obligaron a someterse a costosos tratamientos y terapias que, hasta la fecha, no han logrado su recuperación total. “No solo me marcó físicamente, también me cambió la vida por completo”, afirmó.

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