El 61.° Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI) 2026 dejó una utilidad de S/194,671.17, de acuerdo con el balance presentado ante el Concejo Provincial de Ica y aprobado por mayoría durante la sesión.

Sesión de concejo

Según el informe sustentado por el presidente del Comité de Administración del FIVI, Orlando Santiago Quispe, y el jefe de la Unidad de Contabilidad, Juan Ccoillo Enciso, el festival generó S/675,350 en ingresos y registró S/ 480,678.83 en gastos.

El resultado se suma a los balances de las cuatro últimas ediciones del festival, periodo en el que, de acuerdo con la información proporcionada por la Municipalidad Provincial de Ica, se habría acumulado una recaudación de S/472,323.46, recursos que permanecen depositados en cuentas bancarias y que quedarán para la administración municipal entrante.

Uno de los principales componentes de los ingresos del FIVI 2026 fue la venta de entradas al Campo Ferial, donde se desarrollaron las actividades y se presentaron artistas locales y nacionales.

Durante la sesión, el alcalde provincial, Carlos Reyes Roque, destacó que parte del resultado económico estuvo relacionado con el apoyo de entidades públicas y privadas, así como con el uso de instalaciones y servicios que permitieron reducir determinados costos de organización.

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