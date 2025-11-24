El magistrado Jhiner Julián Najarro Laura, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Shayra Sandy Hernández Puza de 39 años, investigada por el delito de secuestro en su forma agravada, en agravio del menor nacido el 18 de noviembre de 2025, debidamente representado por su madre, Llanina Del Carmen Condori Pardo, y por su progenitor, Román Gilberto Jurado Quispe.

Grave delito

La medida coercitiva fue impuesta el 22 de noviembre de 2025, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que el magistrado evaluara los argumentos presentados por el representante del Ministerio Público y la defensa técnica de la imputada, verificando el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia aplicable.

Según el requerimiento fiscal, el 20 de noviembre de 2025, alrededor de las 02:00 a.m., la investigada —simulando ser personal de salud y vistiendo prendas de color verde y una mascarilla— ingresó a la habitación donde descansaba la madre del recién nacido. Mediante engaños, solicitó que le entregaran al bebé con el pretexto de “cambiarle los pañales”, retirándose luego del área de maternidad con el menor en brazos.

Posteriormente, abandonó el hospital, cruzó la vía pública y abordó un taxi con dirección al distrito de Parcona, donde fue ubicada horas más tarde por efectivos policiales, encontrándose al bebé en buen estado de salud.

El delito imputado —Secuestro agravado en perjuicio de menor de edad— está contemplado en el inciso 1 del cuarto párrafo del artículo 152 del Código Penal y prevé la pena de cadena perpetua.

La resolución judicial ordena el internamiento inmediato de la imputada en el establecimiento penitenciario que disponga el INPE, medida que se prolongará hasta el 19 de agosto de 2026, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del proceso penal y prevenir riesgos de fuga u obstaculización.

