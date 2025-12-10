El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica dictó nueve meses de prisión preventiva contra Luis Agustín Gómez Carbajal y Jhonatan Julio López Gutiérrez, ambos de nacionalidad peruana, quienes fueron intervenidos el 5 de diciembre alrededor de las 10:30 de la noche.

Decisión judicial

Los detenidos afrontan graves cargos por los delitos de contra la seguridad pública – peligro común, específicamente por fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego y municiones, así como por receptación agravada, al encontrarse en su poder bienes que habrían sido robados a diversas víctimas.

Durante la detención, personal del Área de Robos de la PNP halló en poder de los sujetos armas de fuego, municiones y diversos objetos personales, entre ellos una billetera de mujer, artículos varios y un moderno teléfono celular, que se presume fueron obtenidos mediante robos cometidos en diferentes puntos de la ciudad.

Las primeras investigaciones indican que ambos sujetos utilizaban las armas para amenazar a sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias, aprovechando zonas con poca iluminación.

Tras las diligencias correspondientes, el juzgado consideró que existían suficientes elementos de convicción y riesgo procesal para ordenar la medida coercitiva.

