Dos adolescentes fueron encontrados en completo estado de inconsciencia y aparente ebriedad en la zona de la Unidad Vecinal, en la provincia de Ica, durante la madrugada. Las imágenes registradas en el lugar muestran la gravedad de su estado y evidencian la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban.

Menores en riesgo

Según las imágenes obtenidas, una adolescente se hallaba totalmente inconsciente, tendida sobre la vereda sin capacidad de reaccionar. A pocos metros, un adolescente varón también permanecía dormido en la vía pública, sin signos de alerta ante el tránsito o riesgos del entorno.

En el área se encontraron vasos de plástico con presuntas bebidas alcohólicas, lo que hace suponer que los menores habrían ingerido alcohol en exceso antes de quedar inconscientes. Dada su edad, esta situación los colocó en un alto nivel de riesgo.

La presencia de los menores abandonados e indefensos en la vía pública generó preocupación entre los vecinos, quienes alertaron sobre el peligro al que estaban expuestos, especialmente en horas de la madrugada.

Se espera que las autoridades competentes, incluyendo la Policía Nacional y la Unidad de Protección Especial (UPE), intervengan para identificar a los adolescentes, ubicar a sus familiares y realizar un seguimiento del caso.

