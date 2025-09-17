Un adulto mayor perdió la vida ayer por la mañana tras ser atropellado por un camión de carga, cerca a la intersección de las calles Arequipa y Lambayeque, en pleno Cercado de Ica.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como José Teófilo Galindo Bautista de 68 años, quien deja en la orfandad a dos hijos, uno de ellos con condición de autismo. Según testigos, los semáforos de la zona no estaban operativos, lo que sumado a la imprudencia de los conductores habría contribuido al fatal accidente de tránsito.

El vehículo involucrado es un camión marca Volvo, color blanco con azul, de placa Y1L-933, perteneciente a la empresa Transportes Hugo Gutiérrez E.I.R.L., según información de Sunarp.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. En tanto, la familia protagonizó escenas de dolor por la perdida de su ser querido, mientras esperaba la llegada del fiscal de turno para el levantamiento del cuerpo.

La diligencia se realizó recién luego de más de dos horas de espera, en medio del reclamo de los familiares, algunos de los cuales tuvieron que trasladarse hasta la sede de Medicina Legal del Ministerio Público para agilizar la presencia del representante fiscal.

