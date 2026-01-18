Un trágico hecho se registró la mañana de ayer en el distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica, donde un adulto mayor perdió la vida luego de sufrir una repentina descompensación cuando se encontraba en los exteriores de una farmacia local.

Tragedia en la zona

La víctima fue identificada como Pedro Pablo Ramos Salcedo, de 64 años, quien había salido de su domicilio ubicado en la segunda etapa del Fonavi Angostura con la intención de adquirir un medicamento para aliviar un fuerte dolor dental.

Información preliminar señala que, el hombre llegó caminando hasta el establecimiento, pero minutos después comenzó a mostrar signos evidentes de malestar, como dificultad para respirar y un estado de agitación inusual. Segundos después, perdió el equilibrio y cayó al suelo, causando alarma entre los vecinos y clientes que se encontraban en la zona.

Ante la emergencia, se solicitó de inmediato la presencia de los servicios de auxilio. Una unidad de bomberos acudió al lugar y brindó atención prehospitalaria, estabilizando al paciente y procediendo a su traslado de emergencia al Hospital Augusto Hernández Mendoza. Durante el recorrido, el equipo médico realizó maniobras de reanimación en un intento por salvarle la vida.

Pese a los esfuerzos desplegados, el adulto mayor no logró recuperarse y llegó al hospital sin signos vitales. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que el fallecimiento habría sido provocado por un infarto; no obstante, será la necropsia correspondiente la que determine con exactitud las causas del deceso.

