Un adulto mayor resultó con diversas lesiones luego de ser atropellado por una motocicleta cuando caminaba por una vía en la provincia de Ica. El hecho dejó al ciudadano hospitalizado y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

Días en el hospital

La víctima fue identificada como Juan Enrique Canales Carbajo, de 74 años, conocido por su entorno como “Kike”. Según el testimonio de su familia, el adulto mayor fue impactado por una moto lineal que lo embistió por la espalda, provocando que salga proyectado hacia adelante y sufra múltiples golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo.

Tras el fuerte impacto, Canales Carbajo tuvo que ser trasladado de emergencia en ambulancia hasta un hospital de la ciudad, donde permaneció bajo observación médica. De acuerdo con lo señalado por el propio afectado en un mensaje enviado a allegados, recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta con indicaciones de descanso absoluto.

“Me atropelló una moto lineal y estuve en el hospital. Me dieron 10 días: cinco de descanso total y cinco de recuperación. Sigo postrado”, indicó el adulto mayor mediante redes sociales.

La hija del afectado, Brenda, difundió un mensaje en redes sociales relatando el difícil momento que atraviesa su familia tras el accidente. En su testimonio señaló que ver a su padre herido en una camilla fue una de las experiencias más duras que le ha tocado enfrentar.

Según explicó, el impacto fue violento y dejó a su padre con varias heridas, lo que representa un proceso de recuperación más complejo debido a su edad.

La familia también manifestó su preocupación por lo que consideran una falta de responsabilidad y empatía por parte del entorno del conductor involucrado en el accidente. En ese sentido, hicieron un llamado a que el caso no quede en silencio y a que se asuman las responsabilidades correspondientes.

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