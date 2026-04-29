Más de diez adultos mayores del distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Ica, culminaron su proceso de aprendizaje en lectura y escritura tras participar en un taller de alfabetización desarrollado en la zona. La actividad concluyó con una ceremonia marcada por la emoción de los participantes y sus familiares.

Logro alcanzado

El programa fue impulsado por el Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en coordinación con el Consejo Regional de Personas Adultas Mayores (COREPAM), como parte de las acciones orientadas a reducir las brechas educativas en población vulnerable.

Durante la ceremonia de clausura, los participantes recordaron el proceso que atravesaron durante las clases, muchas veces retomando estudios que habían quedado inconclusos por décadas. Acompañados por sus familiares, los adultos mayores compartieron momentos de satisfacción por el logro alcanzado.

Los nuevos egresados recibirán certificados que acreditan la culminación de sus estudios básicos, lo que representa un avance significativo en su acceso a herramientas fundamentales para la vida diaria, como la lectura, la escritura y la comprensión de información.

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