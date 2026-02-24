Con el objetivo de mejorar la productividad y sostenibilidad de los cultivos de pecano y palto, productores agrícolas del sector Chavalina, en el distrito de Los Molinos, participaron en un taller técnico organizado por la Dirección Regional Agraria Ica, a través de la Agencia Agraria Ica. La actividad se enfocó en la nutrición de los cultivos, así como en el correcto muestreo de suelos para análisis en laboratorio.

Producción agrícola

El taller, dirigido principalmente a miembros de la Cooperativa Agraria Chavalina, reunió a un grupo de agricultores interesados en conocer prácticas modernas de manejo agrícola que contribuyan a mejorar la salud de sus cultivos y la calidad de sus productos. Durante la jornada, se abordaron temas clave sobre nutrición, fertilización y control sanitario en campo, así como procedimientos técnicos aplicables de manera inmediata en sus parcelas.

El ingeniero Rony Rojas Yarasca, representante de la empresa Hidrovisión, ofreció una ponencia sobre los principios de nutrición para pecano y palto, destacando la importancia de suministrar los nutrientes adecuados según las necesidades específicas de cada cultivo. Asimismo, detalló el procedimiento para la toma de muestras de suelo, explicando cómo recolectar, etiquetar y enviar estas muestras a laboratorio para un análisis preciso que permita determinar los requerimientos de fertilización.

Por su parte, un representante del SENASA realizó una demostración práctica sobre la instalación de trampas para el control de roedores, uno de los problemas más frecuentes en el campo, y entregó trampas a los productores presentes. Esta acción forma parte de un programa de fortalecimiento sanitario que busca reducir pérdidas en los cultivos y garantizar la sanidad de los productos agrícolas antes de su comercialización.

Los asistentes valoraron la oportunidad de recibir orientación técnica de especialistas, ya que les permite mejorar la toma de decisiones en sus parcelas y aplicar estrategias basadas en evidencia profesional.

