La Cooperativa Agraria de Usuarios Central Chavalina llevó a cabo con éxito el empadronamiento de sus miembros en el Padrón de Productores Agrarios (PPA), en una jornada desarrollada con el apoyo del programa Agroideas y la Agencia Agraria Ica.

Desarrollo sostenible

Los equipos técnicos se desplazaron hasta la sede de la cooperativa, donde se congregaron todos los integrantes para participar activamente en el proceso. La iniciativa forma parte del esfuerzo conjunto de estas instituciones para fortalecer la formalización de los agricultores y facilitar su acceso a programas y beneficios del sector agrario.

Durante la actividad, los productores recibieron orientación directa para garantizar un registro preciso y actualizado, mostrando un gran interés por el proceso y reconociendo la importancia de esta inscripción para acceder a futuros programas de asistencia técnica, inversión y apoyo estatal.

