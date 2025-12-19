En medio del aumento de viajes internacionales y las celebraciones de fin de año, el Ministerio de Salud ha activado protocolos de vigilancia y respuesta sanitaria ante el ingreso y propagación de enfermedades respiratorias como la influenza A H3N2 subclado K y el sarampión. Sin embargo, en la región Ica la cobertura de vacunación en adultos mayores —uno de los grupos más vulnerables— continúa con amplias brechas.

Vacunas disponibles

La vacunación anual contra la influenza en personas de 60 años a más apenas ha alcanzado el 55.3 % de la meta prevista. De una población estimada de 79 mil 019 adultos mayores, solo 43 mil 694 han recibido la dosis correspondiente este año. Según datos del Tablero del Esquema Regular de Vacunación del Minsa, actualizado hasta el 12 de diciembre del 2025.

Las cifras reflejan una tendencia irregular en los últimos años. En 2022 la cobertura contra la influenza llegó al 58 %, pero cayó a 46.2 % en 2023 y se recuperó levemente en 2024 con un 49,5 %. A pesar de los esfuerzos, la desconfianza hacia la vacuna sigue siendo un factor que limita la protección de este grupo etario.

La situación resulta aún más crítica en el caso de la vacunación contra el neumococo, enfermedad asociada a cuadros graves de neumonía que cada año provoca fallecimientos en la región. Para este año se fijó una meta de 39 mil 499 dosis, pero hasta el momento solo se han aplicado 7 mil 131, lo que representa apenas el 18.1 % de cobertura en adultos mayores.

El comportamiento de esta vacuna en años recientes también muestra niveles alarmantemente bajos. En 2022 solo el 12.5 % de los adultos mayores se vacunó contra el neumococo; en 2023 la cobertura fue de 18.6 %, y en 2024 volvió a descender a 15.7 % en toda la región Ica.

Frente a este panorama, las autoridades sanitarias reiteran el llamado a los adultos mayores y a sus familias a acudir a los establecimientos de salud para completar sus esquemas de vacunación, como medida clave para reducir el impacto de los contagios, las hospitalizaciones y la mortalidad por enfermedades respiratorias.

Cabe señalar que el lunes 15 de diciembre, el viceministro de Salud, Leonardo Rojas, señaló que en el Perú se han confirmado dos casos de influenza estacional A (H3N2) subclado K, tras los análisis correspondientes. Detalló que ambos corresponden a menores de edad que residen en Lima.

En conferencia de prensa, Rojas señaló que se activaron todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo con el fin de contener la propagación del virus a nivel nacional.

Por su lado, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), indicó que este nuevo subclado se originó entre Estados Unidos y Australia y que actualmente afecta a otros 32 países.

“En la región, nuestro país es uno de los primeros junto con Costa Rica y el resto de naciones irá detectando este subclado. El riesgo de que se presente una epidemia es muy bajo porque no nos encontramos en la estación de invierno”, expresó.

