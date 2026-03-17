Con el objetivo de verificar los avances técnicos y asegurar las condiciones necesarias para el inicio de las pruebas finales, el equipo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) realizó una supervisión al proyecto de Instalación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en la región Ica.

Durante la visita se revisaron aspectos clave del radar meteorológico como la calibración de equipos, la verificación de la señal de transmisión, señal de recepción, pruebas de energía y las últimas instalaciones necesarias para su puesta en funcionamiento al 100%.

Correcto desempeño

La jornada de inspección estuvo liderada por la gerente del proyecto junto a su equipo técnico de la ANIN y contó con la participación de especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) – sede Ica, así como representantes de la empresa contratista. Durante el recorrido se evaluaron las condiciones operativas de los distintos componentes del sistema con el fin de garantizar su correcto desempeño en la fase final de implementación.

Como primera actividad, el equipo técnico supervisó el grupo electrógeno, infraestructura fundamental para asegurar la continuidad energética del sistema ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico. Posteriormente, se realizó una visita interna al radomo, estructura que protege el radar meteorológico, en compañía de especialistas de la empresa finlandesa Vaisala, responsables de la construcción de este equipo de alta tecnología.

La inspección culminó con la visita al cuarto de imagen, donde se revisó el funcionamiento del IRIS Radar, tecnología encargada del recojo de información meteorológica, así como del IRIS Focus, software que procesa los datos obtenidos y permite generar información precisa sobre la frecuencia, intensidad y ubicación de las precipitaciones pluviales.

La implementación del radar meteorológico representa un primer componente del proyecto de SAT, el cual permitirá fortalecer la capacidad de monitoreo de las condiciones climáticas en la región Ica y generar información clave para la toma de decisiones frente a eventos extremos como lluvias, inundaciones, desbordes, etc. Contribuyendo así a mejorar la prevención y reducir riesgos para la población.

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