La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) continúan ejecutando el Sistema de Alerta Temprana (SAT) ante inundaciones y movimientos en masa en Ica, un proyecto que ya alcanza el 50 % de avance físico.

Prevención total

El proyecto se desarrolla sobre más de 12 000 km² en las cuencas de los ríos Ica y San Juan–Matagente, desde las zonas altoandinas hasta la costa. Su área de influencia comprende las provincias de Ica, Pisco y Chincha, beneficiando directamente a distritos claves como Independencia, Huáncano, Alto Larán, Chincha Alta, El Carmen, Pueblo Nuevo y San Juan de Yanac. En total, más de 360 mil habitantes recibirán alertas anticipadas sobre lluvias intensas y posibles desbordes.

Según ANIN, uno de los principales avances es la instalación de una torre de 21 metros y un radar meteorológico de banda C, equipos esenciales para el monitoreo de lluvias en tiempo real. Este radar tiene un alcance aproximado de 250 km y permite identificar dónde está lloviendo, la intensidad de la precipitación, su tipo y la velocidad de desplazamiento de las tormentas. Esta información será procesada por SENAMHI para generar alertas precisas y oportunas.

El SAT también contempla la incorporación de equipos complementarios, redes de comunicación y sistemas de transmisión de datos, que permitirán integrar toda la información hidrometeorológica en una plataforma operativa. Con ello, las autoridades regionales y locales podrán activar con anticipación los planes de emergencia ante posibles inundaciones, huaicos o movimientos en masa.

