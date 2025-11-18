El Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia Regional de Seguridad, Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres, informó que según Aviso 414 de Senamhi, desde el lunes 17 al miércoles 19 de noviembre, se presentará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra centro y sur. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 50 km/h y precipitaciones localizadas.

Pronóstico del clima

La alerta incluye a varios departamentos del centro y sur, entre ellos Ica, que podría presentar condiciones adversas especialmente en zonas altas. Las provincias consideradas en riesgo dentro de la región son Ica, Chincha, Palpa y Pisco.

En cuanto a distritos, los más expuestos al incremento del viento serían San Pedro de Huacarpana, San Juan de Yanac, Chavín, Huancano, Yauca del Rosario y Tibillo, todos ubicados en áreas donde las ráfagas suelen intensificarse debido a su geografía.

Ante este tipo de eventos, se aconseja a la población reforzar techos y asegurar estructuras livianas para evitar desprendimientos. También se recomienda proteger ventanas, mantenerse alejado de equipos eléctricos y evitar permanecer cerca de objetos que puedan convertirse en proyectiles debido a la fuerza del viento.

VIDEO RECOMENDADO