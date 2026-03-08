En el marco del XIII Congreso Regional de la Mujer 2026, denominado “Mujeres transformando Ica: Derechos, Equidad y Justicia”, autoridades regionales y locales abordaron la problemática de la violencia contra la mujer y destacaron el rol de las lideresas en el desarrollo de la región. Durante la jornada, la regidora provincial de Ica, Silvia Bertolotti, anunció avances para la futura implementación de una casa refugio destinada a mujeres víctimas de violencia.

Gestión edil

Bertolotti explicó que la iniciativa viene siendo trabajada desde hace varios meses en coordinación con diferentes instituciones. Según precisó, el proyecto ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y actualmente se encuentra en proceso administrativo para concretar la entrega del terreno donde se construirá la infraestructura.

“Pronto será una realidad la casa de refugio. Ya tenemos la respuesta del Ministerio de la Mujer, donde nos han aceptado la propuesta”, declaró la regidora.

La autoridad detalló que la Municipalidad Provincial de Ica propuso dos terrenos para la ejecución del proyecto y que uno de ellos ya fue seleccionado. El espacio, indicó, pertenece actualmente al área de patrimonio municipal y deberá pasar por un proceso legal antes de su aprobación final.

“Le dimos dos propuestas de terrenos y ya tenemos uno que se encuentra en el área de patrimonio. Va a pasar al área legal y posteriormente lo vamos a llevar a sesión de concejo, porque ese terreno se lo vamos a transferir al Gobierno Regional de Ica”, explicó.

Asimismo, señaló que el Gobierno Regional ya cuenta con el proyecto aprobado y con el presupuesto destinado para su ejecución, por lo que el siguiente paso será concretar la cesión del terreno para iniciar el proceso de implementación.

“La casa de refugio es algo que anhelamos en Ica. Solo regiones como Ica y Trujillo no cuentan con este servicio, y es necesario para tantas mujeres, adolescentes y niñas que aún viven con el agresor”, sostuvo.

Durante su intervención, Bertolotti también se refirió a la importancia de continuar trabajando para erradicar la violencia de género, un problema que —dijo— sigue siendo persistente en América Latina.

“El tema de la violencia contra la mujer hay que seguir trabajándolo porque es necesario erradicarlo. En Latinoamérica todavía existe mucho machismo”, afirmó.

En ese sentido, destacó que la futura casa refugio no solo brindará protección temporal, sino también herramientas para que las víctimas puedan reconstruir sus proyectos de vida.

“A través de esta casa refugio vamos a ayudarlas a capacitarse para que puedan generar ingresos, percibir sus propios recursos económicos y sentirse empoderadas. Queremos que puedan realizarse y reubicarse en diferentes trabajos”, señaló.

El congreso regional reunió a representantes de diversas instituciones públicas y privadas. Como parte del evento, el Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, también otorgó la condecoración “Catalina Buendía de Pecho” a 14 mujeres destacadas de la región, en reconocimiento a su trayectoria, liderazgo y aporte al desarrollo de la sociedad iqueña.

