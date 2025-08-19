Este lunes se llevó a cabo la Evaluación Censal Regional de Estudiantes (ECRE) 2025 en diversas instituciones educativas de la provincia de Ica, con la participación de cientos de alumnos que fueron evaluados en áreas clave para medir el avance de los aprendizajes.

Prueba escolar

La jornada fue organizada por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ica, que destacó la activa participación de los estudiantes, quienes rindieron la prueba con compromiso y responsabilidad.

La ECRE tiene como objetivo identificar los niveles de logro alcanzados por los escolares en competencias fundamentales, y obtener información que permita tomar decisiones pedagógicas para mejorar la calidad educativa en la región.

Los resultados permitirán a las autoridades educativas diseñar estrategias más efectivas para reforzar el aprendizaje de los estudiantes y reducir brechas en el sistema educativo local.

