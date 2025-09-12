La Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, bajo la dirección del Mg. Víctor Uchuya Mendoza, que alberga a más de 3 mil estudiantes en el turno mañana y tarde, viene realizando diversas actividades en bien de la comunidad estudiantil como el proyecto concursante “Sin adicciones, elegimos cuidarnos y divertirnos mejor” dirigido por el coordinador del área de DPCC del San Luis Gonzaga, Mg. Jhonny Edwin Seclén Cavero.

Estrategias educativas

El Ministerio de Educación implementa programas, estrategias educativas nacionales, y una de ellas es la Estrategia Nacional de Participación Estudiantil “Somos Pares” que busca fortalecer el desarrollo de las competencias ciudadanas y socioemocionales de los estudiantes, involucrándolos activamente en la identificación y solución de problemas públicos en su institución educativa o comunidad a través de proyectos participativos.

Una etapa de “Somos Pares” es “Ideas en Acción” que responde al asunto público “Adicción a las drogas y el alcohol” asunto elegido por votación universal este 2025. Ante ello, el área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica (DPCC), unidos a estudiantes líderes y aliados estratégicos implementan en equipos proyectos que apunten a la solución del asunto público.

Uno de estos proyectos concursante es “Sin adicciones, elegimos cuidarnos y divertirnos mejor” presentado por los estudiantes Víctor Gonzalo Morales Aguilar (1°E), Giordano Alexander García Salas (1°F), Bruce Nicola Peña Espinoza (1°G), Alexis Jhamir Guerrero Quispe (1°J), Miguel Stefano Trillo Carbajal (3°H) y Jesús Alonso Álvarez Hernández (5°D), dirigidos por el coordinador del área de DPCC del San Luis Gonzaga, Mg. Jhonny Edwin Seclén Cavero.

Este proyecto tiene como objetivo prevenir el consumo de drogas y alcohol en la I. E. mediante acciones participativas, sostenibles. Dentro de las próximas acciones se cuenta la formación de la “Brigada Escolar de Apoyo entre Pares”, “QR de apoyo rápido”, y demás actividades orientadas a la prevención, alerta temprana y apoyo frente a situaciones de adicción en el colegio utilizando medios digitales.

“En la I. E. San Luis Gonzaga seguimos construyendo una comunidad educativa fuerte, unida y llena de talento. Nuestros estudiantes líderes inspiran con su ejemplo, promoviendo actividades que nos enseñan a valorar la vida, a elegir lo que nos hace crecer y a disfrutar de formas sanas de convivir y divertirnos”, manifestó el Mg. Jhonny Seclén Cavero.

