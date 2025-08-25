Un paso clave en el proceso de saneamiento físico legal de terrenos dio esta semana la Asociación de Vivienda Ana Jara Velásquez, del centro poblado Ampliación Nuestra Señora de Guadalupe, al firmar un acta de trabajo junto al Gobierno Regional de Ica y representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Cargas registrales

La reunión se llevó a cabo en el auditorio del Gobierno Regional y contó con la participación de autoridades del GORE Ica, de la Subgerencia de Patrimonio, así como delegados de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo y de la Oficina de Gestión Territorial de la PCM.

Se expusieron los avances del proceso de titulación, el cual se encuentra actualmente en su segunda fase. Según detalló el abogado Juan Talla Martín, representante del área de Patrimonio del GORE Ica.

Este procedimiento incluye cuatro etapas clave: Concilio entre partes: ya realizado entre la empresa Agrícola Los Médanos y el Gobierno Regional, y formalizado con un acta firmada el 14 de agosto de 2024. Regulación de superposición de áreas: actualmente en curso, a cargo del Proyecto de Titulación de Tierras Rurales (PRET), con documentación ya ingresada a SUNARP para su revisión técnica. Concilio definitivo entre el GORE y la empresa privada. Protocolización judicial de los acuerdos alcanzados, lo cual permitiría levantar las cargas registrales pendientes.

Edwin Cabana Coyllahua, presidente de la asociación vecinal, señaló que los avances son alentadores y que la organización mantendrá su voluntad de diálogo. “Estamos comprometidos a trabajar de forma conjunta por la seguridad jurídica de nuestras familias”, indicó, junto a su junta directiva.

