Un vehículo particular sufrió un accidente en la provincia de Ica tras caer parcialmente a una canaleta de riego en la Panamericana Sur, a la altura del sector conocido como Los Fardos, en la urbanización San Joaquín.

Despiste en la zona

El hecho ocurrió durante la madrugada del 19 de abril, cuando un automóvil de color blanco, marca Toyota y de placa A4K-154, terminó inclinado de manera lateral sobre la acequia, sin llegar a volcar completamente debido a que la canaleta tiene aproximadamente un metro de ancho.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente no dejó heridos de consideración, aunque generó preocupación entre los conductores que transitaban por la zona en ese momento.

Tras el accidente, efectivos policiales acudieron al lugar para asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, una grúa llegó al sitio para retirar la unidad de la canaleta.

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