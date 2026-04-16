Vecinos del distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Ica, expresaron su preocupación e indignación tras el deterioro prematuro de una vía recientemente intervenida en la calle Túpac Amaru, a pocos meses de haber sido inaugurada.

Grave hundimiento

Según la denuncia ciudadana, el asfaltado de la zona presenta un hundimiento visible que ha afectado seriamente la transitabilidad de la vía. Los moradores señalan que la obra, que habría sido entregada hace poco tiempo, muestra fallas que evidencian presuntos problemas en la ejecución y supervisión del proyecto.

El punto afectado se ubica aproximadamente a dos cuadras de un colegio. De acuerdo con las familias, la situación estaría vinculada a la filtración de agua proveniente de una acequia cercana, lo que habría debilitado la base del pavimento hasta provocar el colapso de la superficie.

Los ciudadanos han solicitado la intervención de las autoridades competentes para evaluar los daños, determinar responsabilidades y ejecutar una solución inmediata que permita recuperar la transitabilidad de la vía.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO