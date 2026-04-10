El hundimiento de la capa asfáltica en diferentes calles del distrito de San Clemente viene generando creciente preocupación entre los vecinos, especialmente en el sector conocido como Diamantes. Los ciudadanos advierten que estas fallas representan un serio peligro tanto para conductores como para peatones, debido al deterioro progresivo de las vías y la falta de intervención oportuna.

En abandono

En zonas como Diamantes, el problema se ha vuelto más evidente, donde varios tramos presentan hundimientos considerables que dificultan el tránsito vehicular y peatonal. Los vecinos señalan que esta situación no solo complica la circulación diaria, sino que también incrementa el riesgo de accidentes, sobre todo en horas de mayor afluencia.

La falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades municipales ha sido duramente cuestionada por la población. Según indican, las áreas afectadas permanecen sin señalización adecuada ni medidas preventivas, lo que evidencia una limitada capacidad de reacción frente a emergencias viales en distintos puntos del distrito.

El malestar ciudadano se intensifica con el paso de los días, ya que muchos conductores se ven obligados a realizar maniobras peligrosas para evitar los huecos, mientras que los residentes aseguran haber alertado previamente sobre esta problemática sin obtener soluciones concretas. Esta situación refuerza la percepción de abandono en varios sectores, especialmente en Diamantes, donde el deterioro es más notorio.

Un hecho que agravó la indignación ocurrió en la zona de Primera de Diamantes, sector 3L, donde un camión terminó cayendo en un hueco, dejando en evidencia el crítico estado de las vías.

Ante ello, los vecinos exigieron una intervención urgente por parte de la municipalidad y solicitaron que la Contraloría General de la República realice su trabajo de fiscalización, a fin de evaluar posibles responsabilidades y garantizar soluciones efectivas.

VIDEO RECOMENDADO