Con tierra, semillas y mucho entusiasmo, los estudiantes de la institución educativa N.° 22366 “Santa Gertrudis”, en el centro poblado Huamanguilla del distrito de Los Aquijes, vienen transformando su alimentación y sus aprendizajes.

Huerto escolar

Cada mañana, madres de familia voluntarias se suman a esta labor. Desde las 5:00 a. m. llegan para preparar desayunos nutritivos que se sirven a las 7:30 a. m. El menú incluye combinaciones como arroz fortificado con pallares, ensalada de conserva de pescado con verduras recién cosechadas y bebidas a base de hojuelas de avena con kiwicha, todo acompañado del compromiso de la comunidad educativa.

Los propios escolares, bajo la guía de sus profesoras, han aprendido a preparar la tierra, sembrar y elaborar compost a partir de residuos orgánicos. En el huerto cultivan lechuga, beterraga, zanahoria, huacatay y hasta plantas medicinales como llantén y menta, lo que no solo fortalece su nutrición, sino también su vínculo con la naturaleza y el aprendizaje vivencial.

Además de mejorar su dieta, esta experiencia fortalece en los niños habilidades motrices, sociales y conductuales, transmitiéndoles la importancia de la sostenibilidad y la preservación de cultivos locales. El biohuerto se convierte así en un aula al aire libre donde la teoría se convierte en práctica.

VIDEO RECOMENDADO