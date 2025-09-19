Los bomberos voluntarios de la Compañía N°193 “Brig. CBP César Francisco Fonseca Gonzales” enfrentan una preocupante situación: la falta de uniformes, equipos de protección y recursos básicos para cumplir su labor con seguridad.

En el olvido

Los integrantes de esta compañía, que atiende emergencias en distritos como Los Molinos, Parcona, La Tinguiña y zonas aledañas de Huaytará, denuncian que trabajan con trajes desgastados y equipamiento obsoleto. Esta situación no solo representa un riesgo para su integridad física, sino que también limita su capacidad de respuesta ante incendios, accidentes y rescates.

En muchos casos, deben costear de su propio bolsillo el combustible de las unidades, el mantenimiento de los vehículos o incluso repuestos básicos. Esta realidad golpea la moral de quienes, como voluntarios, ya enfrentan duras condiciones sin recibir remuneración alguna.

La compañía, ubicada en la avenida Daniel Olachea 198, en La Tinguiña, ha reiterado su llamado a las autoridades locales y regionales para que prioricen su situación. Para contacto o apoyo, se puede comunicar al número telefónico 056-254733.

Ante ello, la Municipalidad de La Tinguiña, anunció la destinación de 310 mil soles para la adquisición de equipos de rescate y protección personal contra incendios, en beneficio de la Compañía de Bomberos Voluntarios Brig. C.B.P. César Francisco Fonseca Gonzales N° 193.

El desembolso, sin embargo, aún depende de la firma de un convenio con la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP), requisito indispensable para que los equipos puedan ser entregados formalmente.

“Cabe recordar que en el año 2023, la comuna remitió al jefe de la VI Comandancia Departamental Ica la propuesta de un Convenio Marco de Cooperación Institucional entre la MDLT y la INBP. No obstante, dicho pedido fue desestimado, argumentando lo señalado en el artículo 7.1.9 de la Directiva N° 002-2022-INBP. (…). La importancia de esta inversión trasciende los límites del distrito, ya que la Compañía N° 193 también brinda cobertura a zonas vecinas como Parcona y Los Molinos, donde los bomberos actúan frente a incendios, accidentes y rescates”, señaló la institución municipal.

