La Contraloría General de la República (CGR) identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en tres servidores de la Municipalidad Distrital de Parcona que, en el 2025, permitieron la suscripción de un convenio de inversión para la ejecución del Complejo Megalítico Los Frayles del Bosque de Piedras; a pesar que el postor ganador no acreditó la totalidad de los requisitos exigidos y la carta fianza no incluyó condiciones esenciales en caso de incumplimiento.

Informe de control

El proyecto de mejoramiento y ampliación del complejo megalítico Los Frayles del Bosque de Piedra, valorizado en S/28 millones 067 mil 564, fue financiado y ejecutado vía el mecanismo de Obras por Impuestos.

En el Informe de Control Específico N° 10666-2026-CG/GRIC-SCE (periodo de evaluación del 18 de julio al 17 de octubre de 2025) se señala que el comité especial del convenio otorgó la buena pro al postor que incumplía los requisitos establecidos en las bases integradas respecto a la experiencia del personal propuesto, hecho que no garantizó la idoneidad del ejecutor y sus capacidades técnicas necesarias.

La buena pro fue otorgada a la empresa Constructora J.Q. S.R.L., único postor del proceso, a pesar de que no acreditó la experiencia mínima de su personal clave y presentó una garantía financiera que según la Contraloría ponía en riesgo los recursos públicos.

“Respecto a la elaboración del expediente técnico, no se acreditó la experiencia de tres profesionales, como el jefe de proyecto, el especialista en arquitectura paisajística o de diseño de arquitectura paisajística, y del especialista en costos y presupuesto. Lo mismo sucedió con dos profesionales claves para la ejecución de la obra, como son los especialistas en instalaciones sanitarias y medio ambiente; tampoco se acreditaron los currículos vitae de la totalidad de los profesionales propuestos”, se indicó.

Luego de adjudicada la buena pro y, a pesar que el comité especial tenía competencia funcional de consolidar la información para el perfeccionamiento del convenio de inversión, el documento fue suscrito en octubre del 2025 tras aceptar una carta fianza que no garantizaba la protección adecuada de los intereses de la comuna distrital de Parcona frente a eventuales incumplimientos de la empresa ejecutora.

El informe de control posterior, elaborado por la Gerencia Regional de Ica, se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control. Fue remitido a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de la acción penal contra los funcionarios comprendidos en los hechos irregulares; y al alcalde de la Municipalidad Distrital de Parcona, Lenin Cruces, para el deslinde de las responsabilidades que correspondan.

La presunta responsabilidad penal y administrativa es en contra de Gustavo Enrique Ponce Farfán (presidente del Comité Especial), Jhonny Shamgin Ccoyllo Azurza (primer miembro del Comité Especial) y Lizbeth Yessenia Espino Hostia (segundo miembro del Comité Especial).

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