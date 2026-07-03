La Segunda Fiscalía Superior Penal de Chincha, con sede en Ica, logró que se confirme la sentencia de cadena perpetua contra Joan Martín Escate Paredes (36), como autor y responsable del delito contra la libertad sexual, en las modalidades de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, y violación sexual en agravio de su hijastra menor de edad.

Depravado sexual

Durante la audiencia de apelación, el fiscal adjunto superior Dieter Sayritupac Centeno demostró la culpabilidad del sentenciado mediante sólidos elementos de convicción, rebatiendo los argumentos de la defensa y solicitando la ratificación de la pena máxima.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ilícitos comenzaron en el año 2023 en el distrito de Parcona, donde el sentenciado, aprovechando su condición de padrastro, sometió a la menor a tocamientos indebidos. Posteriormente, durante el año 2024, el agresor consumó el delito de violación sexual en reiteradas ocasiones, bajo constantes amenazas para evitar que la víctima relatara lo sucedido.

El caso se dio a conocer luego de que la menor lograra contarle lo ocurrido a su tía, quien de inmediato interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Tras evaluar los fundamentos presentados por el Ministerio Público, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ica, ratificó la sentencia en segunda instancia y fijó una reparación civil total de S/. 10,000 soles a favor de la agraviada, desglosada de la siguiente manera: S/. 3,000 soles por el delito de tocamientos indebidos y actos de connotación sexual y S/. 7,000 soles por el delito de violación sexual a menor de edad.

Cabe señalar que, el sujeto fue detenido el 10 de abril del 2024 por efectivos Policiales del Área de Investigación Criminal de Ica, tras una resolución judicial de detención preliminar de 72 horas, ya que días antes habría dado rienda suelta a sus bajos instintos violando sexualmente a una menor de edad de las iniciales C.A.H (12).

La detención preliminar, fue peticionado por los Policías investigadores del caso, quienes, junto a un fiscal penal en la jurisdicción de Parcona, hallaron graves y fundados elementos de convicción de la comisión del presunto delito contra la libertad en su modalidad de violación sexual de menor de edad.

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