En Nasca, personal policial del Área Antidrogas, al mando de personal AREANT Nazca – PNP Ica, intervino a Elizabeth Deysi Chipana Aquije de 37 años, conocida con el alias de “La Reina del Sur”, por su presunta implicancia en el delito contra la salud pública – tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de micro comercialización, en agravio del Estado peruano.

Flagrancia del delito

La intervención se produjo tras información, que señalaba que una persona venía comercializando droga al menudeo por inmediaciones de la calle San Marcelo, manzana G, lote 03, del asentamiento humano UPIS Nueva Generación – Nasca.

Durante la intervención y posterior registro domiciliario, se incautaron diversos elementos vinculados a la presunta actividad ilícita, entre ellos: una bolsa conteniendo sustancia blanquecina pulverulenta (al parecer pasta básica de cocaína), una bolsa plástica con 55 envoltorios similares, una bolsa con 100 bolsitas, una fuente metálica con adherencias de droga, hojas de papel impregnadas con sustancia sospechosa.

También se halló un cuaderno con posibles anotaciones de venta, una cuchara metálica con residuos, una bolsa con sustancia rocosa de características similares a la cocaína, dos equipos celulares (uno Samsung y otro marca Redmi), y 717 soles en efectivo producto de la venta de la droga.

La intervenida y especies fueron puestos a disposición de la unidad especializada, a fin de continuar con las diligencias e investigaciones conforme a ley.

