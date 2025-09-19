Un hombre identificado como Johan Andy Neyra Rivas, de 41 años y conocido bajo el alias de “Tocayo”, fue detenido por agentes de inteligencia en una operación encubierta en el distrito de Ica. La intervención se dio en medio de un presunto intento de extorsión vinculado al robo de un vehículo, y revelaría su participación activa en la organización criminal conocida como “Los Cuervos del Sur”.

Grave delito

La operación se llevó a cabo en el parque del asentamiento humano Los Sauces, a tan solo una cuadra de la transitada avenida Siete. Fue liderada por efectivos de la División Regional de Inteligencia (DIVREINT) Ica, en coordinación con el personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UNIPIRV), quienes lograron capturar al sujeto en flagrancia.

De acuerdo con información preliminar, el detenido habría exigido el pago de una fuerte suma de dinero a la víctima del robo de un vehículo, a cambio de la devolución de la unidad. El contacto entre ambos se había dado previamente, y fue aprovechado por los agentes para ejecutar la intervención sin mayores incidentes.

Durante el operativo, no solo se logró la detención de Neyra Rivas, sino también la recuperación del vehículo robado, el cual fue posteriormente puesto a disposición de las autoridades competentes para su entrega al legítimo propietario.

Las autoridades presumen que “Tocayo” es uno de los miembros activos de “Los Cuervos del Sur”, una banda criminal que ha venido operando en la región con un historial de delitos vinculados al hurto agravado, la receptación de bienes robados y la extorsión.

